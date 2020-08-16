Gölcük’e girerken yakalandılar

Haber: N. Halid Altundal

Edinilen bilgiye göre, Ankara'da yaptırdıkları korona virüs testinin sonuçlarını beklemeyen 2 kişi haftasonu tatili için Gölcük Tabiat Parkı'na geldi. Parkın girişinde jandarma ekipleri tarafından yapılan kontrolde şahısların karantinada olmaları gerektiği ve testlerinin pozitif çıktığı belirlendi. Ekipler, 2 kişiyi vatandaşlardan uzak bir yere oturtarak durumu sağlık ekiplerine haber verdi. Parka gelen sağlık ekipleri, korona virüs testleri pozitif olan 2 kişiyi ambulansla Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi'ne götürdü. Şahısların parktan ayrılmasıyla geniş çaplı dezenfektan çalışması yapıldı. Karantina kurallarına uymadığı belirlenen 2 kişiye, idari para cezası kesileceği ve haklarında yasal işlem başlatılacağı öğrenildi.