Gölcük’e giriş randevusuz olacak

Haber: N. Halid Altundal

Bolu Belediyespor Kulübü Başkanı Sinan Barut yaptığı açıklamada doğasıyla ilimizin en uğrak yerlerinden olan Gölcük Tabiat Parkının bundan sonra randevusuz olarak ziyaretçilerini kabul edebileceğini, ayrıca Gölcük'te belirlenen yerlerde misafirlerin mangal yakabileceklerini açıkladı.

Başkan Barut açıklamasında ayrıca tabiat harikası Gölcük'te covid-19 salgını nedeniyle tüm tedbirlerin alındığını, birçok noktaya dezenfektan konulduğunu, uyarıcı tabelalar ve personel ile birlikte misafirlere randevusuz şekilde hizmet edeceklerini belirtti.