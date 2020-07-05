Gölcük’te hafta sonu yoğunluğu

Haber: Ceylan Beykoz

Bolu'da, kent merkezine 13 kilometre uzaklıkta bulunan ve 4 mevsim Türkiye'nin en önemli turizm merkezlerinden birisi haline gelen Gölcük Tabiat Parkı, hafta sonu tatilini doğayla iç içe geçirmek isteyen vatandaşların akınına uğradı. Güneşli havayı fırsat bilerek hafta sonu tatillerini çam ağaçlarının içerisinde geçirmek isteyen vatandaşlar, göl çevresinde yürüyüş yaparak bol bol fotoğraf çektirdi. Göl kenarında bulunan iskelede hatıra fotoğrafı çektiren tatilciler, kiralanabilen bisiklet ve golf arabalarıyla da göl çevresinde tur atarak temiz havanın tadını çıkardılar. Piknik alanlarını dolduran tatilciler, sabahın erken saatlerinde Gölcük'e gelerek mangallarını yaktılar. Kocaeli'den tatil için Gölcük Tabiat Parkı'na gelen Ahmet Topçu, "Harika bir yer. Daha önce keşif için gelmiştim. Hafta sonunu değerlendirmek için de bugün geldik. Yolda trafik de vardı. Ağaçların dibi serin. Hava sıcak ama ağaçların altı serin. Güzel bir havası var" dedi.

"Pandemiden sonra ilk defa insan akınına uğradı"

Gölcük Tabiat Parkı'nda işletmeci olan Ufuk Karadağ, "Pandemiden sonra ilk defa bu pazar insan akınına uğradı burası. Gerçekten çok fazla insan var. Mangal yapacak yer bile bulamıyorlar. Otoparklar doldu. Belli bir sayıdan sonra içeri araç alınmamaya başlanıyor. Çok fazla yoğunluk ve talep var" şeklinde konuştu