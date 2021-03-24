Gölcük’te kar kalınlığı 20 santimetre

Haber: Aysun Beykoz

İlimiz merkezine yaklaşık 14 kilometre mesafedeki Gölcük Tabiat Parkı´nda kar yağışı etkisini artırdı. Kar kalınlığının 20 santimetreye ulaştığı Gölcük´te, ziyaretçiler kar yağışının keyfini çıkardı. Beyaza bürünen Gölcük´e gelen ziyaretçiler, göl çevresinde yürüyüş yaptı, iskelede hatıra fotoğrafı çektirdi.

Şehir merkezinde gece saatlerinde başlayan kar yağışı aralıksız olarak devam ederken cadde ve sokaklar beyaz örtüyle kaplandı. Kar kalınlığının 10 santimetreyi bulduğu ilimizde, trafik olumsuz etkilenmedi.