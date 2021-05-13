Gölcük’te sessiz bayram

Haber: Aysun Beykoz

Bolu’nun “Nazar Boncuğu” olarak adlandırılan ve sahip olduğu doğal güzellik nedeniyle tatilcilerin en çok ziyaret ettiği yerler arasında bulunan Gölcük’te Ramazan Bayramı’nın ilk günü sessizlik hakim oldu.

Ankara ve İstanbul’un tam ortasında yer alan ve bu nedenle başta bu şehirler olmak üzere Türkiye’nin her yerinden yüzbinlerce insanın ziyaret edip temiz hava aldığı tabiat parkı sadece bölgede yaşayan sokak hayvanlarına kaldı. Kurbağa ve kuş seslerinin hakim olduğu tabiat parkının “tam kapanma” döneminin sona ermesinin ardından eski günlerine dönmesi bekleniyor.