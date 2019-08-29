Gölcük’ten vazgeçemeyen Bakan

Haber: Esra Perçin

Siyasetin önemli yüzlerinden olan ve bir dönem yaptığı icraatlarla her zaman gündeme damgasını vuran eski Bakanlardan Taner Yıldız’ın, Bolu ve Gölcük sevdası ortaya çıktı.

Fırsat buldukça dinlenmek için her daim Gölcük’e tercih eden eski Bakan Yıldız, yine Gölcük’ü tercih etti. Sabah, öğlen ve akşam saatlerinde göl çevresinde yürüyüş yapan eski bakan, vatandaşlarla da sohbet etme imkanı buluyor. Gölcük’teki Orman İşletmesine ait misafirhanesinde kalan eski bakan; “Senede birkaç sefer Gölcük’e gelme imkanı buluyorum. Gölcük’e mutlaka sahip çıkılması gerekir. Burası insana huzur veriyor” dedi. Bolu Belediyesi eski Başkanı Alaaddin Yılmaz döneminde yapılan bungalov evlerle ilgili olarak ‘Gölcük’ün huzurunu ve yapısını bozan her türlü girişimden uzak durulması lazım. Burası imara açılamaz. Gölcük’e sahip çıktıkları için Bolu halkını tebrik ederim’ dedi.

Güncelleme Tarihi: 29 Ağustos 2019, 14:11