Haber: Semih Baykal

Gölcük Milli Parkı’nda 49 yıllığına Orman ve Su İşleri Bakanlığı’nın kiracısı olarak bulunan Bolu Belediyesi, kalan 22 yıllık süresini özel bir işletmeye devretmek için ihaleye çıkmıştı. 31 Aralık 2040 tarihine kadar Gölcük Dağ Köşkü, 25 adet bungalov ile Gölcük Göl Gazinosunun yapılacağı Gölcük ihalesine 12 firma katılmış, ihalede en yüksek teklifi 116 bin TL ile Kurtuluş Tokcan vererek kazanmıştı. Kamuoyunda tepkiyle karşılanan Gölcük İhalesi’nde son kararı vermek için Bolu Belediye Encümen’i toplandı. Toplantıya Ak Parti’den 3 meclis üyesi ve 3 daire müdürü katıldı. İhalenin kamuoyunda iptal olması bekleniyordu. Ancak Bolu Belediye Encümen’i, Gölcük’ün ihalesinde bir türlü ortak kanaate varamadı. Yoğun tartışmaların yaşandığı Encümen toplantısında Ak Parti’den 3 meclis üyesi ve 3 daire müdürü ihale’nin son kararının 2 Ocak 2018 Salı günü verilmesine onay verdi.