Gölden çıkanları görenler şaşkına döndü

Haber:C.Kutay Aykan

Beklenen yağmur yağmaması sonucu barajlar son 10 yılın en düşük seviyelerine kadar indi. Suların çekildiği alanlarda ise vatandaşlar tarafından doğaya atılan çöpler ortaya çıktı. Gölköy Barajı’nda suyun çekilen noktalarında çöpler, tel bahçe çitleri, hayvan kemikleri, çıkması dikkat çekti. Barajlardan çıkan çöpler ‘biz bu suyu mu içiyoruz?’ sorusunu gündeme getirdi. Çöpler arasında hemen her türlü atığın olduğu görüldü.

Öte yandan çekilen sular birçok tatlı su canlısının da ölümüne neden oldu. Tatlı su kereviti, tatlı su midyesi ve bazı kabuklu göl canlılarının telef olduğu açıkça gözlenir hale geldi.