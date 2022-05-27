Gölete yıkanmaya giren çoban yaşamını yitirdi

Haber: C. Kutay Aykan

Kayseri’den Bolu’nun Dörtdivan ilçesine gelerek çobanlık yapmaya başlayan 20 yaşındaki Bilal Ak, isimli genç, yıkanmak için dün saat 17.00 sıralarında Çal Köy mevkiindeki suni gölete girdi ve o dakikadan itibaren kendisinden haber alınamadı.

Koyun sürüsünün sahibinin ihbarı üzerine Jandarma ve AFAT ekipleri bölgede arama çalışması başlattı. Dalgıçların gölette yaptığı aramada genç Bilal Ak’ın cesedini bularak karaya çıkarttı.

Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlatırken, boğularak yaşamını yitiren çobanın cesedi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.