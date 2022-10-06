“GÖLGE” iddiası işe yaramadı



Haber: C. Kutay Aykan

Mudurnu ilçesine bağlı Yenişeyhler Köyünde bir araya gelen 6 kişinin mangal partisi kanlı bitmiş ve çıkan tartışma sonrası bıçak darbesi alan 3 çocuk babası Güray Uzun kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Cinayet sonrası olay yerinden ayrılan Gül, Bolu Merkezdeki evinden yakalanarak, kasten adam öldürme suçundun tutuklanmış ve cezaevine gönderilmişti.

Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesinde son kez hakim önüne çıkan sanık Ferdi Gül, geçtiğimiz duruşmalarda üzerine atılı suçlamayı kabul etmemiş ve olay anında kendisinin dövüldüğünü, baygınlık geçirdiğini, bu esnada ormanlık bir alanda uzun boylu bir gölgeyi gördüğünü, cinayeti de bu gördüğü gölgenin işlediğini söylemişti. Hakim’in son sözünü sorması üzerine Gül; “Cinayeti kesinlikle ben işlemedim. Tahliyemi ve beraatımı istiyorum” dedi.

ÖLMEDEN ÖNCE KATİL ADINI VERDİ

Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada, görgü tanıklarının cinayeti Ferdi Gül’ün işlediğine dair tanıklıklarının yanı sıra maktulün ölmeden önce olay anında bulunan arkadaşlarına; “Beni Ferdi bıçakladı” diye söylediği de kayıtlara geçti.

35 YIL YATACAK

Mahkeme heyeti, “Kasten adam öldürmek” suçundan yargılanan Ferdi Gül’ün müebbet hapis cezası ile cezalandırılmasına karar vererek, sanığın İstinaf Mahkemesine itiraz hakkının bulunduğunu bildirdi. Gül’ün en az 35 yıl hapis yatacağı öğrenildi.

ADALET YERİNİ BULDU

Duruşmaya katılan olarak katılan maktulün eşi 3 çocuk annesi Sevinç Usun, müebbet hapis kararını duyunca; “Adalet yerini buldu. Ben isterdim ki tanık olarak kişilerinde sanık olarak yargılanıp, cezalandırılmalarıydı. Ama, buna da razıyım. Kocamın katilinin en az 35 yıl hapis yatacak olması beni birazda olsa teselli edecek” dedi. Duruşma sonrası sanığın annesi kararı duyunca gözyaşlarına boğuldu.