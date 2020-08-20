Gölköy, 2 ay içerisinde bitecek

Haber: N. Halid Altundal

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Fatih Metin, Devlet Su İşleri tarafından rekreasyon çalışması yapılan Gölköy Baraj ve mesire alanındaki çalışmaları inceledi. İlimiz merkezine 9 kilometre uzaklıkta yer alan Gölköy Baraj ve mesire alanındaki çalışmalar hakkında açıklamalarda bulunan Bakan Yardımcısı Metin, "Daha önce Gölköy'ün mevcut durumunu inceleyip bir rekreasyon çalışması yapalım dedik. Bunda da belli bir mesafe kat ettik. Bu gün de yerinde denetledik. Öncelikle bölgenin yolunun en iyi şekilde yapılması gerekiyordu. Yol çalışmamızı İl Özel İdaresi ile Devlet Su İşleri olarak yapıyoruz. Onun dışında yine Orman Bölge Müdürlüğü'müz çalışmaları yürütecek. Burası içme suyu havzası olduğu için koruma alanı dışında vatandaşımızın kullanımına açtığımız için peyzaj olarak vatandaşımızın daha rahat gelip dinlenmesini ve pikniğini, eğlencesini yapabileceği bir alan oluşturacağız" dedi.

Koronavirüs salgını nedeniyle hijyen amacıyla su kullanımının arttığı, bu nedenle barajlardaki su seviyelerinde azalmaya yol açıp açmadığı ile ilgili soruya da cevap veren Bakan Yardımcısı Metin, "Bu süreçle beraber hijyen ön plana çıktı. Bununla beraber de temizlik aracı olan herşeyde hassasiyet daha çok var. Buna göre de su kullanımı arttı. Her ne kadar Türkiye su zengini bir ülke olmasa da, netice itibariyle kaynaklarımız sınırlı. Ama Devlet Su İşleri olarak bu kaynaklarımızı en verimli şekilde kullanmak adına takibimizi yapıyoruz. Şuanda Türkiye’deki barajlarımızın doluluk oranı yüzde 76 seviyesinde. Bu, Türkiye’nin içme ve kullanma sorununun olmadığını gösteriyor. Gerek içme suyunda, gerek sulama suyunda şuanda hiçbir yerinde sıkıntımız yok. Çiftçimiz sulamasını yapıyor. İçme suyunda da başta büyükşehirler olmak üzere hiçbir şehrimizde sıkıntı söz konusu değil” ifadelerini kullandı.