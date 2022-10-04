Gölköy Barajı’nda balık ölümleri incelemeye alındı

Haber: C. Kutay Aykan

Göynük Çubuk gölü, Gerede Kapaklı köyünün ardından şimdi de Gölköy Barajı’nda balık ölümleri gerçekleşti. Bolu’nun içme suyu ihtiyacını da karşılayan Gölköy Baraj Göleti’nde yapılan Türkiye Sportif Sazan Balığı Yakalama yarışması öncesinde, yetkililer tarafından göl çevresinde yapılan keşif gezisinde, hareketsiz şekilde suyun üzerinde duran ve kıyıya vuran 1.5 ila 6 kilo arası sazan balıkları görüldü.

Balık ölümlerinin artması üzerine yetkililer inceleme başlattı. İl Tarım Müdürlüğü yetkilileri sudan numune alarak incelenmek üzere laboratuvara gönderdi. Gölün kıyısına vuran balıklar ise ekipler tarafından toplanarak ölüm sebeplerinin belirlenebilmesi için incelemeye alındı.

6 – 7 KİLO CİVARINDA BALIKLAR ÖLDÜ

Amatör ve Sportif Olta Balıkçılığı Federasyonu Bolu Temsilcisi Serkan İnanç, “Cuma günü akşam saatlerinde İl Tarım Müdürlüğü ekipleriyle suyun kenarında halsiz yüzen balıklar tespit ettik. 1-2 tane ölmüş gördük ama bu sportif balıkçıların her zaman gördüğü şeylerdi. Cumartesi sabahı şamandıralarımı dikerken suda yoğun bir şekilde balıkların halsiz olduğunu gözlemledik. Balıklardan ve sudan numune alındı. Pazar günü sabah yarışmacılar geldi. Kuralar çekildi ama bu olay yoğunlaşmaya başladı. Ufak balık yok. Hepsi 6-7 kilo civarında. Nefes alışverişlerinde sıkıntı vardı. Ne olduğunu bilmiyoruz. Tahlil sonuçlarına bakacağız” dedi.

DURUM İÇLER ACISI

Sakarya’dan yarışmacı olarak gelen Sezer Yeşiloğlu, önemli olan balıkların kurtarılması olduğunu belirterek, “Büyük bir coşkuyla geldik ama maalesef talihsiz bir durumla karşılaştık. Moralimiz bozuldu. Balıkların ölümü bizim için önemli. Akşam saatlerinde oltalarımızı açarken büyük balıkların kenarda olduğunu gördük. Bu durum çok normal değil. Özellikle sazan balığı ürkek bir hayvandır. Yanına kimseyi yaklaştırmaz. Anormal bir durum olduğunu görünce talihsizlik olduğunu fark ettik. Bu olay yarışmadan önce başlamış. Şuanki durum içler acısı. İnşallah bir çözüm bulunur. Bizim yarışmamız ilerleyen tarihlerde de yapılır ama önemli olan bu balıkların kurtarılması. Genelde ölümlerin ortalaması 1,5 ile 6 kilo arası. Belki de büyükleri ileriki günlerde kıyıya vuracak” diye konuştu.

VALİ AÇIKLAMA YAPTI

Bolu Valisi Erkan Kılıç, balık ölümlerinin neden kaynaklandığını tam bilemediklerini söyleyerek, "Şu anda İl Tarım ve Orman ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü personeli orada araştırma yapıyor. Numuneler alındı. Bunların tahlil ve araştırmaları laboratuvarlarda yapılacak. Ona göre sonuç ortaya çıkacak." dedi. Konuyu takip ettiklerini vurgulayan Kılıç, "İnşallah çok olumsuz bir şeyle karşılaşmayız. Şu anda olay inceleme boyutunda. Bakıp değerlendireceğiz, hangi adımları atmamız gerekiyorsa ona göre adım atmaya çalışacağız." diye konuştu.