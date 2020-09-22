Gölköy Barajında durum ne?

Haber: N. Halid Altundal

İlimiz Bolu’da beklenen yaz yağışlarının gerçekleşmemesi Gölköy barajındaki doluluk seviyesinin gerilemesine sebep oldu. Su seviyesinin bir hayli çekildiği Gölköy’de ortaya çıkan görüntü vatandaşları tedirgin etti. Geçtiğimiz hafta gündeme getirdiğimiz konu sonrası Devlet Su İşleri(DSİ) yetkilileri korkulacak bir durum olmadığını ifade etti.

5,5 AY YETECEK SU VAR

Edinilen bilgiye göre geçen yıl Eylül ayında yüzde 45 doluluğun olduğu Gölköy Barajında bu yıl doluluk oranı yüzde 38 seviyesine geriledi. Yaklaşık 8 milyon metreküp suyun bulunduğu Gölköy’deki doluluğun hiç yağış yağmasa bile 5 buçuk ay ilimize yeteceği öğrenildi. Öte yandan sıcaklıkların düşüşe geçtiği ilimizde önümüzdeki hafta itibariyle yağışlı havanın etkili olması bekleniyor. Yağışların başlaması ile birlikte doluluk oranının artacağı öngörülüyor.