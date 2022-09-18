Gölköy köyü Hamidiye Mahallesi Köy Yaşam Merkezi

Gölköy köyü Hamidiye Mahallesi’nde bulunan bakımsız ve yıkılmak üzere olan bina, Köy Yaşam Merkezi olarak çocukların ve gençlere kazandırıldı. Köy Yaşam Merkezi içinde gençlerin ders çalışabilecekleri kütüphane içinde çok sayıda kitap, akıl oyunları ve bilgisayarlar bulunuyor. Aynı zamanda Hamidiye Mahallesi Köy Yaşam Merkezi projesine köy içinde evleri bulunan Robert Koleji 1989 mezunları, Salacak Leo Kulübü üyeleri ve Bülent Tanca da yardımda bulundu.

O HARABEDEN BU GÜZELLİK ORTAYA ÇIKTI Hamidiye Mahallesi Köy Yaşam Merkezi’nin hayata geçme hikayesini açılıştaki konuşmasında anlatan Bolu İl Genel Meclisi Cumhuruyet Halk Partisi Grup Başkanvekili Erhan Beykoz , “Pandemiden hemen önce muhtarımız Cevdet Demir, köyde bir yemek düzenlemişti. Biz de harap, bitap, yıkılmak üzere olan bu yerin yanında yemeğimizi yerken “bu güzel yeri faaliyete geçirelim” dedim. Buraya bir kütüphane yapalım. Köyde kalan çocuklarımız olabildiğince eğitim görsünler. O günden itibaren, o harabeden bu güzellikler ortaya çıktı. Köy halkının buraya büyük katsısı var. Bizim amacımız, yarınlara umutla bakabileceğimiz güzel çocuklarımızın, büyük bir güvenle, büyük güzelliklerle burada vakit geçirmelerini, aydınlık Türkiye’nin yarınlarını yaratabilmelerini sağlamaktır” ifadelerini kullandı.

Hamidiye Mahallesi Köy Yaşam Merkezi açılışına Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Rasim Özdemir , Bolu Üniversitesi Abant İzzet Baysal (BAİBÜ ) Rektörü Mustafa Alişarlı, Bolu İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Sarıcı ve siyasi parti temsilcileri katıldı.

AÇILIŞ KURDELESİNİ ÇOCUKLAR KESTİ

Açılış kurdelesi köyün çocukları tarafından kesildikten sonra Köy Yaşam Merkezi içinde incelemelerde bulunan BAİBÜ Rektörü Mustafa Alişarlı Türkiye Bilimsel Ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Başkanı Hasan Mandal’ı arayarak Hamidiye Mahallesi Köy Yaşam Merkezi’ne TÜBİTAK yayınlarının çocuklar için gönderilmesini talep etti