Haber: Kasım ŞAHİN

Hafta sonlarını piknik yapmak için Gölköy’de değerlendiren ve yaktıkları mangalla beraber alkol alan vatandaşlar çevreye zarar vermeye devam ediyor. Alkol alan vatandaşlar pisliklerini ortada bırakırken, bu da yetmezmiş gibi çöplerini de ateşe vererek çevre kirliğine katkıda bulunmaktan da geri kalmadılar.

Bir taraftan Gölköy pislikle mücadele ederken diğer taraftan bilinçli vatandaşlar ise gölde balık tutmaya çalışarak hem stres atıp hem de dinlenme imkanı bulurken, diğer bir taraftan da aileler hafta sonunu birlikte geçirmenin keyfini yaşadılar.

