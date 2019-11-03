Gölköy’de Huzur ve Güven

Haber: N. Halid Altundal

İlimiz Merkez ilçesinde bulunan ve vatandaşların uğrak yerlerinden olan Gölköy’de Bolu İl Jandarma Komutanlığına bağlı asayiş, terör, istihbarat, trafik, narkotik ekipleri tarafından "Gölköy Huzur ve Güven Uygulaması" gerçekleştirildi.

Jandarma ekipleri mesire alanında bulunan vatandaşlara kimlik kontrolü yaparken şüphelendikleri şahısların eşyaları ile araçlarını ise narkotik ve bomba köpeği ile aradılar. Gölköy’e giriş ve çıkışlarda kontrol noktası oluşturan ekipler ayrıca araç sürücülerine alkol muayenesi de yaptı. Uygulamanın, bölgede yaşanabilecek olumsuz olayların önüne geçmek ve mesire alanına giden ailelerin kendini daha güvenli hissetmesi adına belirli aralıklarla tekrarlanacağı öğrenildi.