Gölköy’de su seviyesi azaldı



Haber: S. Özge Yücel

Foto: Metin Ferah

Dünyada olduğu gibi, ülkemizde de küresel ısınma nedeniyle su sıkıntısının yaşandığı günlerde, Bolu'nun içme su kaynağı olan Gölköy'de de kuraklık yaşanıyor. Yaşanan kuraklık nedeniyle su rezervinin en düşük seviyelerde bulunduğu su havzası kışa düşük su seviyesi ile giriyor. Azalan su seviyesi, gölün içine atılan çöpler gün yüzüne çıkardı. Sadece gölün içine atılan çöpler değil göl çevresine atılan çöpler, doğaseverleri kızdırdı.

“SIKI BİR TEMİZLİK YAPILMASI GEREKİYOR”

Durumu gören doğasever Gazeteci Metin Ferah, “Çevre konusunda duyarsız davranan vatandaşlar sayesinde göl çevresi adeta bir çöplük haline gelmiştir. Göl çevresinde, sular yükselmeden sıkı bir temizlik yapılması gerekiyor” ifadelerine yer verdi.