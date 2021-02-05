Gölköy’de su yükseliyor

Haber: N. Halid Altundal

İlimizde içme suyu ihtiyacının karşılandığı Gölköy Barajı’nda su seviyesi, sonbahar aylarında beklenen yağışların gerçekleşmemesi nedeniyle yüzde 18’ler seviyesine kadar geriledi. Uzmanlar tarafından son 92 yılın en kurak yılı olarak ifade edilen 2020 yılında yaşanan kuraklık akıllara ilimizde ‘su sıkıntısı yaşanır mı? sorusunu akıllara getirirken, sevindiren haberler gelmeye başladı.

Tamamen dolu olması halinde 24 milyon metreküp suyu barındıran Gölköy’de su seviyesi son haftalarda yaşanan kar yağışı ve yağmurlarla birlikte yeniden yükselişe geçti. Yağan karın erimeye başlaması ile Gölköy’de su seviyesi yüzde 27’ye kadar yükseldi. Önümüzdeki haftalarda yağışların yeniden etkili olması ile su seviyesinin yüzde 30’u aşması bekleniyor. Öte yandan mevcut su seviyesinin hiç yağış olmasa dahi ilimize 7 ay kadar yeteceği belirtiliyor. İlimizde önümüzdeki süreçte herhangi bir su sıkıntısı yaşanması ise beklenmiyor.