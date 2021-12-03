Gölköy’de sular çekildi

Haber: C. Kutay Aykan

Sıcaklıkların gece saatlerinde sıfırın altına düştüğü ilimizde beklenen yağışların gerçekleşmemesi su sıkıntısını gündeme getirdi. Kasım ayında zaman zaman etkili olan yağışlar ile su seviyesinin kısmen arttığı Gölköy Barajında, Aralık ayının başlarında yağış olmaması sebebiyle sular çekildi. Suların çekilmesi ile birlikte göl kıyılarında genişleme olurken vatandaşlar önümüzdeki süreçte ilimizin su sorunu yaşayabileceğini belirtti.

SU SEVİYESİ TEHLİKELİ SINIRDA DEĞİL

Gölköy’de su seviyesinin çekilmesiyle ilgili kamuoyundaki tartışmalar devam ederken yetkililerden edinilen bilgilere göre ilimizin önümüzdeki süreçte su sıkıntısı çekmeyeceği belirtildi. Devlet Su İşleri(DSİ) yetkililerinden öğrenilen bilgiye göre Gölköy’deki doluluk oranı yüzde 30 seviyelerinde. Mevcutta yaklaşık 5 milyon metreküp suyun bulunduğu Gölköy Barajında su seviyesinin tehlikeli sınırda olmadığı ifade edildi. Ayrıca hiç yağış olmasa bile mevcut miktarın Bolu’ya 4-4 buçuk ay yeteceği belirtiliyor. Göldeki su seviyesinin düşmesi nedeniyle adacık meydana gelirken, gölün devamlı müdavimleri olan karabataklar ise sürüler halinde gezintilerini sürdürüyor.