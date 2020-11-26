Gölköy’de sular çekildi

Haber: N.Halid Altundal

Sıcaklıkların gece saatlerinde sıfırın altına düştüğü ilimizde beklenen yağışların gerçekleşmemesi su sıkıntısını gündeme getirdi. Ekim ayında zaman zaman etkili olan yağışlar ile su seviyesinin kısmen arttığı Gölköy Barajında, Kasım ayında yağış olmaması sebebiyle sular çekildi. Suların çekilmesi ile birlikte göl kıyılarında genişleme olurken vatandaşlar önümüzdeki süreçte ilimizin su sorunu yaşayabileceğini belirtti.

SU SEVİYESİ TEHLİKELİ SINIRDA DEĞİL

Gölköy’de su seviyesinin çekilmesiyle ilgili kamuoyundaki tartışmalar devam ederken yetkililerden edinilen bilgilere göre ilimizin önümüzdeki süreçte su sıkıntısı çekmeyeceği belirtildi. Devlet Su İşleri(DSİ) yetkililerinden öğrenilen bilgiye göre Gölköy’deki doluluk oranı yüzde 30 seviyelerinde. Mevcutta yaklaşık 5 milyon metreküp suyun bulunduğu Gölköy Barajında su seviyesinin tehlikeli sınırda olmadığı ifade edildi. Ayrıca hiç yağış olmasa bile mevcut miktarın Bolu’ya 4-4 buçuk ay yeteceği belirtiliyor.

ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE YAĞIŞ BEKLENMİYOR

Öte yandan ilimizde önümüzdeki günlerde de yağış beklenmiyor. Meteorolojik verilere göre ilimizde hafta başına kadar parçalı bulutlu hava bekleniyor. Meteorolojiden edinilen bilgiye göre 26 Kasım Perşembe günü ilimizde en düşük sıcaklık -3 en yüksek 11, 27 Kasım Cuma günü en düşük sıcaklık -2 en yüksek 10, 28 Kasım Cumartesi günü en düşük sıcaklık -2 en yüksek 11, 29 Kasım Pazar günü ise en düşük -2 en yüksek 10 derece olacak.