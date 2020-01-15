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Gölköy’de tuvalet sıkıntısı

İlimizin en çok ziyaret edilen mesire alanlarından biri olan Gölköy’de tuvalet rezaleti yaşanıyor. Göl kenarında bulunan bir derneğe aitin tuvaletin kapısına zincirle kilit vurulurken, göl çevresinde başka bir tuvaletin bulunmaması ise rezaletin son perdesi oldu.

Gölköy’de tuvalet sıkıntısı

Özel Haber: C. Kutay AYKAN

Şehir merkezine en yakın mesire alanlarından biri olan ve birçok vatandaşın gelip de mangal keyfi yaptığı, balık tutuğu Gölköy’de, akıl almaz olay yaşanıyor. Özel bir firma tarafından halkın kullanılması için göl kenarında yaptırılan Lösemili Melekler  Derneğine ait tuvalet, her nedense, kullanılmaması için birileri tarafından kapısına zincirle kilit vurularak engellendi. Bunun ne amaçlı yapıldığı ise kafalarda soru işareti yarattı.

Kapısına kilit vurularak kullanılması engellenen bu tuvaletin haricinde yine göl kenarında başka hiçbir tuvalet bulunmuyor. Göl çevresindeki özel işletmeler hariç tabi ki. Bir taraftan Lösemi derneğinin tuvaletinin halka açık olmaması diğer taraftan göl çevresinde umuma açık hiçbir tuvaletin bulunmaması turizme de darbe vuruyor. Günü birlik Gölköy’e gelen vatandaşlar, “İçimizi nereye dökeceğiz bilmiyoruz” diyerek tuvalet sorununa tepki gösterdiler. Yetkililerin bu konuda nasıl bir açıklama yapacağı da merak konusu oldu.

Güncelleme Tarihi: 14 Ocak 2020, 16:33
Esra Perçin

Esra Perçin

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