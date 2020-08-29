Gölköy’de yangın



Haber: N. Halid Altundal

Yangın, saat 15.30 sıralarında Gölköy köyünde bulunan İsmail Ceyhan'a ait 2 baraka ve 1 odunlukta meydana geldi. Odunlukta çıkan yangın, kısa sürede yanında bulunan 2 barakaya sıçradı. Odunluğu ve kimsenin yaşamadığı barakalardan yükselen alevleri gören köylüler, durumu itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucu yangını yakınındaki başka evlere sıçramadan kontrol altına aldı. Köyde yaşayanlar, yangın nedeniyle büyük panik yaşadı. Can kaybının yaşanmadığı yangında barakalar ve odunluk tamamen kullanılamaz hale geldi.

Güncelleme Tarihi: 29 Ağustos 2020, 20:54