Gölköy’deki tesis Tarım’a devredildi

Haber: C. Kutay Aykan

​ Devlet Su İşleri(DSİ) 53. Şube Müdürlüğüne bağlı olarak çalışan Gölköy Su Ürünleri Üretim İstasyonu DSİ Genel Müdürlüğü ve Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü arasında imzalanan protokol ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne devredildi. Devir teslim için düzenlenen imza törenine Tarım ve Orman İl Müdürü, DSİ 53. Şube Müdürü Kazım Doğru ve ilgili kurumların yöneticileriyle personelleri katıldı.

HEDEF 3 MİLYON SAZAN YAVRUSU

Devirle alakalı İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “İlk etapta üretim hedefimiz 3 milyon sazan yavrusu. Doğal stokların desteklenmesi için bu ve benzeri tesisler büyük önem taşıyor. Su Ürünleri Üretim İstasyonu sadece Bolu için değil çevre iller için de üretim gerçekleştirecek” ifadelerine yer verildi.