Gölköy’e tilki indi

Haber: Aysun Beykoz

İlimizin geniş yabani hayvan popülasyonu envanterinde kayıtlı olan başlıca yırtıcılarından birisi olarak bilinen tilkiler tıpkı diğer yabani hayvan türleri gibi kuraklık ve benzeri sebeplerle insanların yoğun olduğu alanlarda daha çok görünmeye başladılar. Bolu’nun en gözde piknik alanlarından birisi olan Gölköy mesire yerine inen aç kalan tilki tesadüfen bölgede bulunan vatandaşlar tarafından ilgi ile izlendi. Kış şartlarında doğada aç kalan yaban hayvanları sıklıkla insanların olduğu bölgelere inerek bırakılan çöpler arasında yiyecek arıyor. Yiyecek aramak için piknik alanına gelen tilki, çevreyi incelerken yiyecek araştırıyor. Görüntülerde tilkinin bir süre ağaçlar arasında yiyecek aradığı fakat bulamadığı gözleniyor. Vatandaşların şaşkın bakışları arasında çevreyi kolaçan eden tilki araştırmasını tamamlamasının ardından bölgeden uzaklaşıyor. O anları ise bir kişi tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

Gündüz ormanlık alanlarda dolaşan tilkilerin güneş battıktan sonra özellikle insanların doğaya bıraktıkları çöpleri karıştırmak için piknik alanlarına indiği biliniyor. Kuraklık ve kış şartları nedeniyle sıklaşan yaban karşılaşmaları ise hem hayvanlar hem de insanlar için tehlike oluşturuyor.

Güncelleme Tarihi: 10 Şubat 2021, 15:12