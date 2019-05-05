Gölköy’ü temizledi

Haber: Aysun Beykoz

Bolu Belediyesi çevre kirliliğini önlemek ve toplumda çevre hassasiyeti oluşturmak amacıyla Gölköy Barajı çevresinde “Çevre Temizliği Etkinliği” gerçekleştirildi. Çevre temizliği etkinliğinde Belediye Başkanı Tanju Özcan, eşi Meral Özcan, belediye çalışanları, vatandaşlar ve TEMA gönüllüleri el ele verip Gölköy Barajı çevresindeki çöpleri topladı.

“TEMİZ BİR BOLU BIRAKMAK HEPİMİZİN GÖREVİ”

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, yaptığı açıklamada, çevre bilincini çocuklara ve gençlere daha etkin bir şekilde aşılamak için geleneksel bu tür etkinlikleri yapmak istediklerini belirterek, “Bizim çocukluğumuzda olduğu gibi hep birlikte bahar temizliği yapalım istiyoruz. Gölköy bizim çok güzel mesire alanlarımızdan bir tanesi. Boluluların belki en sevdiği yer Gölköy. İnşallah güzel ve örnek bir çalışma olur. Bundan sonra buralarda piknik yapan vatandaşlarımızda doğayı ve çevreyi piknik sonrasında daha temiz bırakma konusunda duyarlılık gösteriler diye düşünüyorum” dedi.

“TÜRKİYE’NİN EN GÜZEL DOĞASINA SAHİP BİR İLDE YAŞIYORUZ”

Düzenlenen etkinliklerini yılda iki kez yapacaklarını belirten Başkan Özcan, “Türkiye’nin en güzel doğasına sahip bir ilde yaşıyoruz. Bolu Allah vergisi güzelliklere sahip. Dolayısıyla bunu korumak ve kollamak, çocuklarımıza ve torunlarımıza aynı doğallığıyla aktarmak bizim görevimiz. Her yerde söylüyorum Bolu Davos’tan daha güzel bir yer yeter ki değerini bilelim. Buraları kirletmeyelim. Bu bilinci gelecek nesillerimize aşılamak içinde bu kampanyalarımıza başlıyoruz. İnşallah bu çevre temizliğini hem ilkbahar hem de sonbaharda tekrarlamayı planlıyoruz. Bizim çocukluğumuzda bu kampanyalar olurdu bizde koşa koşa giderdik. En azından bunu unutmuş olan çocuklarımız yeniden hatırlatmak için böyle bir kampanya yapmayı planladık. Doğamızı koruyalım, onu kirletmeyelim.” ifadelerini kullandı.

Etkinliğin ardından gönüllü vatandaşlara çeşitli ikramlar yapıldı.

Güncelleme Tarihi: 05 Mayıs 2019, 10:54