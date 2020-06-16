Gölköy’ün çehresi değişiyor

Haber: Ceylan Beykoz

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Fatih Metin, uzun zamandır akıbeti merak edilen Gölköy konusunu çözdü ve geçtiğimiz aylarda verdiği sözü tuttu. Metin Gölköy’de yapılacak düzenlemeler için gerekli ödeneği çıktığını söyledi.

“YAKLAŞIK 5 KM’LİK YOL YAPILACAK”

Konuyla ilgili açıklama yapan Bakan yardımcısı Metin, Gölköy çevresinde bulunan ulaşım yollarının Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü ile Bolu İl Özel İdaresi arasında düzenlenen protokol ile yapılacağını belirti. Gerekli ödeneğin Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünce tahsis edildiğini söyleyen Metin, resmi işlemlerin tamamlanmasına ve hava durumunun asfalt için uygun hale gelmesine müteakip Gölköy çevresinde yaklaşık 5 km’lik yol yapılacağının bilgisini verdi.

“YAPILAŞMAYA KESİNLİKLE İZİN VERİLMEYECEK”

Gölköy Barajı çevresinde yapılaşmaya kesinlikle izin verilmeyeceğini dile getiren Bakan yardımcı Metin; “Havza Koruma planlarına uygun olarak Gölköy mesire alanında bulunan piknik ve ortak kullanım alanlarında yapılan çalışmalar devam ediyor. En kısa süre içerisinde çalışmaları tamamlayarak Gölköy Barajı çevresinin Bolu halkına yakışır bir şekilde düzenleneceğinden kimsenin şüphesi olmasın. Gölköy Bolulularındır ve Bolululara yakışır bir şekilde düzenleme yapılarak vatandaşlarımızın hizmetine sunulacaktır” dedi.