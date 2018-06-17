Haber: Semih Baykal

Üç günlük bayram tatilini fırsata çeviren ve tatillerini şehir merkezlerinden çok doğanın içinde geçirmek isteyen vatandaşlar ilimizdeki milli parkları tercih etti. Günübirlik tatilciler daha çok Abant ve Gölcük tabiat parkını tercih ederken yatılı tatilcilerin tercihi ise Yedigöller oldu. Otellerin yüzde yüz doluluk oranına ulaşmasından dolayı çoğu tatilci ise çareyi çadır kurmakta buldu. Abant ve Gölcük’e girişte ise uzun kuyruklar oluştu. Bolu Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü yetkilileri ise halkın milli parklara olan ilgisinden memnun. Ziyaretçilerin güvenliği ve iyi zaman geçirmesi için çalışan yetkililer sık sık yaptıkları anonslarla ziyaretçilere temizlik konusunda uyarılar yaptı.