Gölyüzü Mahallesi’nde gece yarısı kâbusu



Haber: Uğur Balaban

Gölyüzü Mahallesi, Ali Haydar Sokakta saat 23.45’de meydana gelen olayda, iddiaya göre Gölyüzü Mahallesi yakınlarında ki aracıyla çocukların bulunduğu alana süratle giren sürücüye çocuklar tepki gösterdi.

14 ve 16 yaşlarında ki iki çocukla tartışan şahıs aracıyla gençleri kovaladı. 35 yaşlarında olduğu iddia edilen adamdan kaçan çocuklar, Çayırpınar camisi önünde tekrar şüpheli ile karşılaştılar. Gençleri korkutmak amacıyla belinden silahını çıkartan şahıs havaya 3-4 el ateş ederek kayıplara karıştı.

Olay sonrasında korkan ve ne yapacağını bilemeyen çocuklar polis ekiplerinden yardım istedi. Olay yeri inceleme, çocuk şube ve bekçiler olay yerinde gerekli güvenlik önlemlerini aldı. Olay yeri inceleme ekipleri olay sonrası düşen boş kovanları incelemek üzere şubeye götürdü.

Ayrıca asayiş ve trafik ekipleri olaydan sonra ticari aracı ile kaçan şahsın peşine düştüler.

Olay Gündem canlı yayınında konuşan görgü tanığı, “Olayın ardından Çayırpınar camisi önünde aracıyla dolaşan şahıs yanımızda durarak buradan birileri geçti mi? Elinde değnek olan? Diye sordu. Bende görmedim dedim. Adam baya hararetliydi. Aradan yarım saat geçti sonra silah sesi duydum. Ne oluyor diye baktığım mermi kovanı buldum, elime almış bulundum. Mermi gerçek silah mermisiymiş. Yoldan geçerken sürücü aracı çocukların üzerine sürmüş, çocuklar hakaret mi etmiş? Ne yapmış? Hakaret edince de adam kızıyor, yarım saat 45 dakika çocukları burada aradı. Sonra çocukları bularak havaya ateş açtı” diye konuştu. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.