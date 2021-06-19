Gölyüzü mahallesinde silahlı soygun

Olay, gece saatlerinde Gölyüzü Mahallesi Dere Sokak üzerinde bulunan PTT şubesinde meydana geldi. Gece saatlerinde şubenin kapısını açarak içeri giren bir kişi kasalarda bulunan paraları çalarak kaçtı. Sabah saatlerinde PTT şubesinin yanında bulunan işyerinin sahibi kapıyı açık olduğunu fark ederek polise ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ile Olay Yeri İnceleme ekipleri çalışma başlattı. İlk incelemede kapıda bir zorlamanın olmadığı tespit edildi. Güvenlik kameralarına yansıyan hırsızlık şüphelisinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

“MİKTARI AÇIKLAMAK DOĞRU DEĞİL” PTT Başmüdür Vekili Vedat Uysal, şubelerinde bir soygunun gerçekleştiğini belirterek çalınan para miktarı hakkında bilgi vermesinin doğru olmadığını söyledi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Güncelleme Tarihi: 19 Haziran 2021, 13:05