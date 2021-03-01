Gölyüzü’nde esrarengiz olay

Haber: N. Halid Altundal

İlimizde aralık ayından bu yana, Gölyüzü Mahallesi çevresinde bir vatandaş 2 aydır farklı farklı apartmanların içine girerek bebek arabası yaktı. Apartmanların içinde yakmasından dolayı doğalgaz boru hattının alev alıp patlama tehlikesinden dolayı hem apartman sakinleri hem de bebeklerinin arabası yanan anneler durumdan tedirgin. Çocuğunun arabası yanan anne, “İlk aralık ayında komşumuzun bebek arabası yakılmıştı. Yakılan arabanın neden yandığı konusunda olayın üstüne fazla gitmedik. 1 ay sonra bizimde bebek arabamızı yaktı. Bizden 3 hafta sonra yani 24 Şubat gecesi ise komşumun apartmanına girip oradaki arabayı da yaktı” dedi.

Çocuk arabalarını yakan kişinin akli dengesi yerinde olmayan bir vatandaş olduğuna kanaat getirdiklerini belirten mahalle sakinleri olayların hep gece 12 ile 1 arası gerçekleştirildiğini ifade ettiler. Bebek arabalarını neden yaktığı konusunda kimsenin hiçbir fikri yok diyen başka bir anne, “Apartmanın içine kadar rahat girebilen bu adamdan herkes tedirgin. Bu kişi özellikle bebek arabası yakıyor. Özel eşyalarımız var onlara dokunmuyor. Sadece bebek arabası yakıyor. Olayların üzerine ihbarda bulunup polislere durumu anlattık. Polis kişiyi bulmak için çalışma başlattı” dedi.

Gölyüzü Mahallesi Buğdaylı sokakta ise yabancı uyruklu vatandaşların bebek arabalarının çalınması mahalle sakinlerini iyice tedirgin etti. Polis ekipleri olay ile ilgili çevrenden topladığı güvenlik görüntüleriyle şüphelinin eşkâlini belirlemeye çalıştı. Maske ve şapka taktığından dolayı şüphelinin kimlik bilgilerine ulaşmakta zorluk çeken polis geniş çaplı soruşturma başlattı.

Güncelleme Tarihi: 28 Şubat 2021, 22:12