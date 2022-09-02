Gönen ilçesine Bolulu müdür

Haber: C. Kutay Aykan

Gönen İlçe Emniyet Müdürü Metin Kartal'ın Burhaniye İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne atanmasının ardından, 2. Sınıf Emniyet Müdürü Mehmet Murat Yöndem, Balıkesir iline bağlı Gönen İlçe Emniyet Müdürlüğü görevine başladı.

Meslek hayatının büyük bir bölümünü İstanbul'da geçen Mehmet Murat Yöndem, Van Çocuk Şube Müdürlüğünün ardından 2018 Yılında Balıkesir ili Dursunbey İlçe Emniyet Müdürlüğüne atandı.

2018-2020 Yılları arasında Dursunbey İlçe Emniyet Müdürlüğü görevini icra eden Müdür Yöndem; 2020-2022 yıllarında Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğünde görev yaptı.

Gönen İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevine başlayan 2. Sınıf Emniyet Müdürü Mehmet Murat Yöndem; "Gönen İlçesi güzel bir yer, sıcak ve samimi insanlar ile karşılaştım. Bu güne kadar görev yaptığım yerlerde olduğu gibi Gönen İlçesinde de koordineli bir şekilde başarılı çalışmalar yürütmek istiyorum" dedi. 1968 Bolu doğumlu olan Emniyet Müdürü Mehmet Murat Yöndem, evli ve 3 çocuk babası.