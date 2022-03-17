Gönül Elçileri Projesi “Koruyucu Aile Programı” Yapıldı



Haber: Erdal Tanrıverdi

Bolu Bilim ve Sanat Merkezi’nde düzenlenen programa Bolu Valisi Ahmet Ümit ile eşi Şengül Ümit, Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş ile eşi Hatice Miran Bektaş, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörü’nün eşi Fatma Alişarlı, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Vekili Cemal Keskin, İl Sağlık Müdürü Muhammed Emin Demirkol ile eşi Eda Demirkol, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı İl Müdür Vekili Seçkin Özgen, daire müdürleri ile eşleri ve personeli, muhtarlar ile eşleri, koruyucu aileler ve vatandaşlar katıldı.

ÇOCUKLARIN AİLE YANINDA YETİŞMESİ VE TOPLUMA KAZANDIRILMASI HAYATİ ÖNEM ARZ EDER

Programda konuşan Bolu Valisi Ahmet Ümit, “Ülkemiz genelinde çeşitli sebeplerle aile ortamından mahrum kalmış 22.000’in üzerinde yavrumuz bakım ve korunmaya muhtaç durumda. Bunlara Devletimiz sahip çıkmakta. Kişilik, karakter, birçok özellikler çocukken kazanılmaktadır. Bu yüzden aile yanında özgüvenli sağlıklı ve güçlü bireyler olarak çocukların yetişmesi ve topluma kazandırılması hayati önem arz etmektedir.

Olayın ehemmiyeti ve ciddiyeti sebebiyle; Devletimiz ülkemiz genelinde bakım ihtiyacı olan çocuklarımızı devlet imkanlarıyla koruma altında tutarken bir yandan da evlat edinme ve koruyucu aile sistemlerini ihdas etmiştir.

DEVLETİMİZ KİMSESİZLERİN KİM’İ, SAHİPSİZLERİN SAHİBİ OLUYOR

Türkiye Cumhuriyeti sosyal bir hukuk devletidir. Bu kapsamda kimsesizlerin kim’i, sahipsizlerin sahibi olmaya çalışıyor. Çocukları barındırıyor. Yaşlılara bakıyor. Çocuklara hamilik yapanları ekonomik olarak destekliyor. Ancak devlet ne kadar gayret ederse etsin bütün sorunları kendisinin tam olarak çözmesi mümkün değildir. Devlet millet olarak el ele verdiğimizde işler daha insani, daha huzurlu şekilde yürütülür.

BİR İNSANI İHYA ETMEK BÜTÜN ALEMİ İHYA ETMEK GİBİDİR

Kadim kültürümüzde öksüze, yetime, sahipsize sahip çıkanlar övülmüş, bunların haklarına riayet etmeyenler ise ağır şekilde eleştirilmiştir. Bir insanı ihya etmek bütün alemi ihya etmek gibidir. Hepimizi bekleyen minicik yürekler var. Bu yürekleri mutlu edebilmek dünyanın en önemli servetlerinden birisidir. Bu servete sahip olmaya gayret edelim.

AİLE OLMAK KAN İŞİ DEĞİL YÜREK İŞİDİR

Aile olmak kan işi değil yürek işidir. Ben inanıyorum ki bu toplumda kahraman yürekler var. Ben inanıyorum ki bizim insanımız merhamet medeniyetinin mensupları olarak bugüne kadar nasıl kimsesizlere sahip çıktıysa bundan sonra da sahip çıkacaktır.

Bu anlamda bu çocuklarımıza sahip çıkan tüm ailelerimizi kutluyorum. Sizlerden halen elimizde devletin bakımında olan çocuklarımıza koruyucu aile olmanızı veya koruyucu aile bulmanızı umut ediyorum.

Bu vesile ile başta Koruyucu Aile sisteminin hamiliğini ve öncülüğünü yapan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın muhterem eşi Emine Erdoğan Hanımefendi, tüm koruyucu ailelerimiz ve eşim hanımefendi olmak üzere Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü çalışanlarımıza ve bu çalışmalara emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Tüm çocuklarımıza huzurlu ve sağlıklı ömürler ve başarılar diliyor, hepinizi hürmetle ve muhabbetle selamlıyor, bu toplantının hayırlara vesile olmasını Yüce Rabbim’den niyaz ediyorum” dedi.

“ÇOK ÖNEMLİ MİSYON”

Bolu Valisi Ahmet Ümit’in eşi Şengül Ümit yapmış olduğu konuşmasında, “Ülkemizde Sayın Emine Erdoğan Hanımefendinin himayelerinde devam eden ve bizlere de çok önemli misyonyükleyen ve bizim de çok kıymet ve önem verdiğimiz bu proje, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın bünyesinde devletimiz tarafından titizlikle yürütülmektedir. Bu projenin tanınıp bilinmesinde özellikle son birkaç yıldır çok güzel gelişmeler oldu. Cumhurbaşkanımızın kıymetli eşi Hanımefendinin projeyi devamlı gündemde tutması sayesinde birçok kesim uygulamayı öğrendi” dedi.

YARDIMLAŞMA ÇARŞIMIZ KURULDU

İhtiyaç sahibi birçok aileyi ve çocuğu desteklemek adına Bolu Yardımlaşma, Dayanışma ve Kültür Derneği’ne bağlı yardımlaşma çarşısının kurulduğunu ifade eden Şengül Ümit,” Takdir edileceği gibi zor şartlar altındaki çocuklarımız, sadece devletin koruması altında olan veya koruyucu ailelerde olan çocuklardan ibaret değil. Hem koruma altındaki öksüz yetim ve muhtaç çocuklarımız, hem de koruma altında olmayan fakir çocuklarımızı ve ailelerini desteklemek amacıyla 3 yıl önce kurduğumuz Bolu Yardımlaşma, Dayanışma ve Kültür Derneğimiz ve bünyesinde açılmış yardımlaşma çarşımız var. Bu dernek ve çarşımız tamamen muhtaç çocuklarımızın ve fakir ailelerimizin hizmetine adanmış ve görevini yapmaktadır. Kıymetli misafirler, koruyucu aile konusunu gündeminizde her daim taze tutalım, araştıralım, daha fazla bilgi sahibi olalım ve çevremize anlatalım. Sizden dileğimiz budur. Katılımlarınız için çok teşekkür ediyorum” dedi.

Koruyucu Aile Birim Sorumlusu Selim Bayar tarafından Gönül Elçileri Projesinin amaçları, kapsamı ve devletimiz tarafından koruyucu ailelere ve çocuklara sağlanan destekleri içeren sunum yapıldı.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından çekilen koruyucu aile olmayı teşvik edici “Koruyucu Aile” Reklam Filmi izlendi.

Bolu İzzet Baysal Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi Başhekimi Dr. Hülya Ensari çocuklarda kişilik patolojisinin oluşmasında aile kavramının önemini anlattı.

Rehber koruyucu ailelerden olan Havva Akça ve Doç. Dr. Cengizhan Yıldırım koruyucu aile olmak için verdikleri karar alma süreçlerini, izlemiş oldukları yol ve yöntemleri, tecrübelerini ve duygularını katılımcılara aktardılar.

Program Bolu Valisi Ahmet Ümit’in koruyucu ailelere ve sahiplenmiş oldukları çocuklara ücretsiz sağlık hizmeti sunmalarından dolayı Çağsu Hastanesi sahibi Cavit Demir adına Eşi Fatma Demir’e teşekkür belgesi vermesiyle sona erdi.