Haber: BMA

Abant İzzet Baysal Üniversitesi (AİBÜ) Rektör Vekili Prof. Dr. Süleyman Mollaibrahimoğlu, Yunus Emre Enstitüsü’nün Türkçe Yaz Okulu programı için AİBÜ’ye gelen 20 uluslararası öğrenciyi kabul etti. Bir aylık eğitim programı kapsamında halen Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde (TÖMER) eğitim gören öğrenciler, ülkeler arasında gönül elçileri olacaklar.

AİBÜ Rektörlük Binası Yönetim Kurulu Toplantı Salonunda öğrencilerle bir araya gelen Prof. Dr. Mollaibrahimoğlu, öğrencilerle tek tek sohbet ederek eğitim hayatlarında başarılar diledi. Eğitimlerine AİBÜ’de devam edebileceklerini kaydeden Mollaibrahimoğlu, üniversite hakkında öğrencilere bilgi verdi. Ziyarette, TÖMER Müdürü Doç. Dr. Halit Karatay da hazır bulundu.

Türk dilinin ve kültürünün tanıtımını hedefleyen Yunus Emre Enstitüsü tarafından, yurt dışındaki Türkçe kurslarını başarıyla tamamlayan kursiyerler ile üniversitelerin Türkoloji bölümlerinde okuyan uluslararası öğrenciler için ülkemizde Türkçe Yaz Okulu programı düzenleniyor. Bu kapsamda halen ülkemizin 22 şehrindeki 23 üniversitede, 57 ülkeden 700 öğrenci misafir ediliyor.

AİBÜ TÖMER’de; Filistin, Sudan, Mısır, Hırvatistan, Bosna Hersek, Kosova, İtalya, Romanya, Beyaz Rusya, Malezya, Macaristan, Polonya, Makedonya ve Arnavutluk’tan ülkemize gelen 20 uluslararası öğrenciye ev sahipliği yapıyor. Günde 4 saat Türkçe eğitimi alan öğrenciler, aynı zamanda Bolu’nun tarihi ve kültürel mekânlarını geziyor, sosyal ve kültürel etkinliklere katılıyorlar.

15 Ağustos Salı günü sona erecek programın kapanışı, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Beştepe Külliyesi’nde yapılacak.