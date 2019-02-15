“Gönül kırmadan bu seçimi atlatmalıyız”

Haber: C. Kutay Aykan

31 Mart 2019 tarihinde yapılacak olan Mahalli İdareler Genel seçimleri kapsamında köy ve mahalle muhtarlarıyla ihtiyar heyetleri seçimine yönelik alınan tedbirlerin görüşülmesi amacıyla Seçim Güvenliği Toplantısı yapıldı.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü konferans salonunda düzenlenen toplantıya Bolu Valisi Ahmet Ümit, Vali Yardımcısı Ahmet Atılkan, İl Emniyet Müdürü Armağan Adnan Erdoğan, İl Jandarma Komutanı Albay Nadir Çelik ile ilgili birim müdürleri ve merkez ilçeye bağlı köy ve mahalle muhtar adayları katıldı. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürü Cenk Akgün, köy ve mahalle muhtarı adayları ile ihtiyar heyeti adaylarına yönelik alınan güvenlik önlemleri ve seçim yasaklarıyla ilgili bir sunum gerçekleştirdi. Sunumda, seçim takvimi, köy ve mahalle muhtarlığı ile ihtiyar heyetine seçilme yeterliliği, oy pusulalarına ilişkin esaslar, il geneli muhtar adayı sayıları, basın iletişim araçları ve internette propaganda, el ilanı ve diğer malzemelerin dağıtımı ile propaganda, ilan ve reklam yerleri, 30 Mart 2014 Mahalli İdare seçimleri seçim sonuçları, seçim öncesinde, seçim sırasında ve seçim sonrasında alınacak tedbirler, seçim kurullarının güvenliği, oy verme günü dikkat edilecek hususlar, seçim günü yayın yasakları ve sandık çevresinde bulunma hakkına sahip olan kimseler ile ilgili katılımcılara bilgiler aktarıldı.

Seçim dönemi öncesinde Bolu’da bulunan, ulaşabildikleri tüm muhtar adayları ile tanışmak ve sohbet etmek amacında olduklarını belirten Vali Ahmet Ümit, Bolu’da seçim sürecinin bir demokrasi şenliği havasında geçeceğine inandığını kaydetti.

Muhtarlık müessesesinin 1839 yılından başlayan çok önemli bir kurum olduğunu kaydeden Vali Ümit, “Köylerimizde, mahallelerimizde muhtarlarla temasa geçiyoruz. Sizler bizlerin elimiz, ayağımızsınız. Devletin en ücra noktalarındaki temsilcilerisiniz. Muhtar adı üzerinde seçilmiş, hürmet edilen demektir. Diğer bir taraftan da muhtarlık yöneticilik demektir. Yani muhtarlık çok önemli bir iş ve herkesin yapamadığı gibi herkese de nasip olmayan bir görevdir” dedi.

“GÖNÜL KIRMADAN BU SEÇİMİ ATLATMALIYIZ”

Bu toprakların büyük insanlar yetiştirdiğini, bu zevatların milletimize büyük hizmetler verdiğini söyleyerek konuşmasına devam eden Bolu Valisi seçim dönemi bittiğinde ve geriye bakıldığında gönül kırmadan, bu seçim sürecini atlatmış olmamız gerektiğine değinerek şöyle konuştu: “1 Nisan günü olduğunda, geriye baktığımızda birbirimizi kırmadan, bu seçim sürecini atlatmış olmamız önem arz ediyor. Eminim ki sizler de böyle düşünüyorsunuz. Hiçbir makam ve mevki baki değildir. İnsanlara zarar vermeye değmez. Bir problem görürseniz, devletin güvenlik kuvvetleri var, seçim kurulları var. Buralara mutlaka başvuru yapınız. Bizim önceliğimiz seçimlerin demokrasi havasında geçmesini sağlamaktır. Şimdiden seçimin sevgi, saygı ve hoşgörü ortamında geçmesine yapacağınız katkılar nedeniyle teşekkür ediyorum. Sizlerle tanışmaktan, bir arada olmaktan dolayı son derece mutluyum ve bu buluşmalarımız devam edecektir. Yapılacak olan seçimler köylerimize, mahallelerimize, ilçelerimize ilimize ve ülkemize hayırlar getirsin” şeklinde konuştu.