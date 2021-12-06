Gönülleri fetheden müdür



Haber: Okay Özcan

Bolu’da 7’den 70’e herkesin sevdiği ve saygı duyduğu İl Sağlık Müdürü Muhammed Emin Demirkol yine gönülleri fethetti. Geçtiğimiz günlerde İzzet Baysal Tıp Fakültesi Hastanesi’ne bulunan hastaları ziyarete giden Demirkol, otomobilin çarpması sonucu hafif şekilde yaralanan ve ağlayan yabancı uyruklu bir çocukla karşılaştı. Çocuğun korkudan titrediğini ve ağladığını gören Demirkol duygusal anlar yaşayarak gözyaşlarına hakim olamadı.

Küçük çocuğun tedavisiyle birebir ilgilenen ve ailesine ulaşan Demirkol, maddi durumlarının iyi olmadığını öğrendiği aile için durumun Kızılay ve Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü’ne bildirilmesini istedi. Zengin fakir ayırt etmeden herkesin derdiyle dertlenen Bolu’nun evladı Demirkol, bir kez daha gönülleri fethetti.