Gönüllü adaylar aranıyor

Haber: Esra Perçin

Bolu ile ilgili konularda faaliyet gösteren ve Bolunun tanıtımında önemli rol oynamak için uğraş veren Bolu Platformu faaliyet kurullarında görev alacak gönüllü adaylar arıyor. Yönetim kurulundan yapılan yazılı açıklamada “Dünyanın en güzel şehirlerinden Bolumuzun geleceğinin planlanması, daha iyi anlaşılması ve tanınması adına oluşturduğumuz bu platform ile el ele vererek bir mucize gerçekleştirmek adına ilk adımı atmış bulunmaktayız. Bolu Platformu demokrasiye, hukukun üstünlüğüne, temel hak ve özgürlüklere saygı gösteren ve bu değerleri her şart ve koşulda korumayı kendine amaç edinen bir oluşumdur. Bolu Platformu, faaliyetlerinde; tüm muhatapları için saygıyı ve sevgiyi, dürüstlüğü, doğru ve açık olmayı, ayrıştırıcı olmak yerine kucaklayıcı ve birleştirici olmayı ilke edinmiştir. Platformumuz faaliyetlerini; din, inanç, dil, ırk, millet, cinsiyet de dâhil olmak üzere hiçbir ayrımcılık unsuru gözetmeden sürdürmeyi taahhüt etmektedir. Bolu Platformu’nun, siyasi bir bağlantısı veya tercihi olmayıp, platformumuz iç ve dış siyasette teşekkül etmiş tüm siyasi partilere, derneklere, vakıflara ya da bu kapsamda hareket eden oluşumlara eşit uzaklıktadır. Platform, siyasi oluşumlar ve düşünceler bakımından tarafsızdır ancak; Bolu ili ile ilgili konularda taraftır. Bolu sevdalılarını; ilimizin tarih, sanat, sağlık, turizm, çevre, spor, eğitim, kentseltasarım, sosyal sorumluluk, ticaret / sanayi ve tarım / hayvancılık altyapısının geliştirilmesi ve Bolu’nun geleceğinin tasarlanması adına “Bolu Platformu Faaliyet Kurulları”nda gönüllü olmaya davet ediyoruz” ifadeleri kullanıldı.