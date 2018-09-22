Haber: Kasım ŞAHİN

T.C. Sağlık Bakanlığı Kilis ili Çobanbey Sınırı Seyyar Sahra Hastanesinde 30 Eylül tarihine kadar görev yapmak üzere Bolu Bölge UMKE koordinatörlüğüne bağlı 12 UMKE personeli, Kilis'e yolcu edildi. 10. Bölge UMKE (Bolu, Bartın, Karabük, Zonguldak) olarak UMKE gönüllüsü çalışanlar, Eylül ayı sonuna kadarÇobanbey Sahra Hastanesinde kesintisiz sağlık hizmeti sunacaklar.

Gönüllü sağlık personeli Bolu’dan Ahmet Arslan(ATT), Bartın’dan KorgünGürgüze(Doktor), Canan Dalaslan(Doktor), İrem Kahriman(Ebe), Karabük’ten, Arzu Çetin(Ebe), Fatih Tarık Yirmibeş(ATT), Sadık Başkaya(ATT), Ayşegül Öztürk(Hemşire), Zonguldak’tan Emre Cinik(AABT), Ahmet Tekin Sapçı(Sağlık Memuru), Arif Kapukuran(Hemşire) ve Hüseyin Sefa Beşdemir(AABT), sınır bölgesinde hem bölge halkına hem de vatani görevini yapan Mehmetçiğimize hizmet verecekler.