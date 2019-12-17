Google DevFest’19 Bolu’da gerçekleştirildi

Haber: Volkan Yılmaz

Google’ın ana sponsorluğu ve Bolu Bağışçılar Vakfı’nın destekleriyle DevFest’19 Bolu’da gerçekleştirildi. Teknoloji ve yazılım konusunda uzman isimlerin katıldığı festival etkinliğine Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi’nden ve çevre üniversitelerden 200’ün üzerinde öğrenci katıldı. Farklı eğitimlerin yer aldığı DevFest’19 etkinliği Google ve Bolu Bağışçılar Vakfı desteğiyle gerçekleştirildi.

BİR BAŞARI ÖYKÜSÜ MİLLİ İHA VE SİHA‘LAR

DevFest’19 etkinliğine konuşmacı olarak katılan Türk Uçak Sanayii Anonim Ortaklığı (TUSAŞ) İnsan Kaynakları Yöneticisi İlyas Aykaç, Türkiye’nin yazılıma ve milli üretime verdiği önemin sonucunda bugün kendi İHA’larımızı SİHA’larımızı ve Atak helikopterlerimizi yapabildiğimizi ifade ederek, “2025 yılında 5. Nesil milli savaş uçağımız İnşallah göklerde olacak” dedi.