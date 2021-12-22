Google Trends’e en çok hangi soru soruldu?

Google Trends, arama kelimelerinin ne sıklıkla aratıldığını gösteren ücretsiz bir Google servisidir. Gün içindeki popüler aramaları görebileceğiniz gibi, istediğiniz anahtar kelimeleri aratarak tarih aralığına göre hangi dönemlerde daha çok aratıldığını da istatistiksel olarak görebilirsiniz. Vatandaşların Google arama motorunda yaptığı aramaların bölge bölge hangi soruların sorulduğu istatiksel olarak yayımlandı. Bu verilere göre ilimiz Bolu bölgesinde son 24 saatte aranan ilk 5 sıranın 4’ü okulların kar tatili olup olmayacağı oldu. Google’nin yayımladığı verilere göre sıralama şu şekilde:

-22 Aralık okullar tatil mi Bolu

-Bolu’da yarın okullar tatil mi?

-Yarın okullar tatil mi Bolu

-Bolu valisi kim?

-Bolu okullar tatil mi?

Güncelleme Tarihi: 22 Aralık 2021, 11:11