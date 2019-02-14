Görenler çok şaşırdı

İlçe merkezine kadar inen yaban domuzları görenleri korkuttu. İlimiz Dörtdivan ilçesinde aç kalan domuzlar, şehir merkezine yakın bölgelere inerek yiyecek aradı. 

Görenler çok şaşırdı

Sürü halinde gezen 4 yaban domuzu görenleri hem şaşırttı hem de korkuttu. Aç kaldıkları için ilçe merkezine indikleri düşünülen ve ilçenin kenar mahallesi etrafında da bir müddet gezen yaban domuzları, bir süre sonra gözlerden kayboldu. Domuzları gören bazı vatandaşlar ise bu anları cep telefonu ile fotoğrafladı. Fotoğraflarda şehre inen hayvanların hızlı bir şekilde koştuğu, koşan 3 yaban domuzunu, bir yaban domuzunun daha takip ettiği ve gözlerden kaybolduğu yer alıyor. İlçe sokaklarda domuz gören vatandaşlar durumu polisi arayarak ihbar etti. İhbarın alınmasının ardından yönlendirilen ekipler, domuzların herhangi bir olumsuzluk yaşatmaması için bölgeyi kontrol altında tuttu. Bir süre çöplüklerde ve boş arazilerde yiyecek arayan domuzlar, dağlık alana doğru ilerleyerek gözden kayboldu.

Güncelleme Tarihi: 14 Şubat 2019, 09:51
Erdal Tanrıverdi

Erdal Tanrıverdi

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