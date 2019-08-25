Görenler gözlerine inanamadı

Haber: C. Kutay AYKAN

Seben ilçesinde bir doğa olayı yaşandı. Mustafa Aracı isimli vatandaş tarafından tohum halindeyken bahçesine ektiği bal kabağı, mucize eseri bahçede bulunan elma ağacının dallarına sürgün gitti.

Elma ağacına sürgün giden ve dallara sarılan bal kabağı, ağacın dalında büyümeye başladı. Bu durumu bal kabağının büyümesiyle fark eden bahçe sahibi Aracı, kabağı buradan sökmeyerek, dalda yetişmesini sağladı. Ne var ki bal kabağı 10 kiloya ulaşmasına rağmen, hala daha dalda büyümesi görenleri de şaşkına çevirdi.

Dalda yetişen bal kabağının daha olgunlaşmadığını söyleyen bahçe sahibi Seben’li Mustafa Aracı; “Bal kabağını bahçeme ektikten sonra yaklaşık 10 metre ileride bulunan elma ağacının dallarına sürgün gittiğini ve burada çiçek açtıktan sonra büyümeye başladığını gördüm. Bu olaya bende çok şaşırdım. Sanki bal kabağı ağaçta yetişiyormuş gibi görüntü ortaya çaktı. Hiç dokunmadım orada büyümesini bekledim. Yaklaşık bir ay sonra ağaç dalından kesip bal kabağını oradan alacağım, Şu anda bu durumu görenler gözlerine inanamıyor” dedi.