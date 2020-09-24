Görenler şaşırıp kalıyor





SalıbeylerMahallesi yolu üzerindeki yayla çeşmesinin bulunduğu yerdeki bahçesinde boyu iki metreye yakın kabakyetiştiren Ahmet Dinçer isimli vatandaşın boyu uzunluğundaki kabaklarıyla poz verdi. Yemeklik kabakların normalde boyu 25-30 santim olurken, Ahmet Dinçer'in yetiştirdiği kabakların boyu ortalama 150- 180 santim olması görenleri şaşkına çeviriyor. Bu boyutta kabakları yetiştirmek için özel bir çaba harcamadığı söyleyen Dinçer, “komşularımıza ve isteyen herkese kabaklarımı bedava veriyorum. Aile boyu kabakların kızartması ve dolmasının lezzeti mükemmel. Bu kabakları hobi bahçemde yetiştirmek bana ayrı bir huzur veriyor” dedi.