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28 Mart 2018 Çarşamba
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    • Görev dağılım listesi açıklandı

    11 Mart 2018 tarihinde AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ınkatılımıyla gerçekleştirilen 6. Olağan İl Kongresi sonrası oluşan yeni AK Parti Bolu İl Yönetim Kurulu Üyeleri arasında görev dağılımı yapıldı.

    28 Mart 2018 Çarşamba 14:19
    Bu haber 66 kez okundu
    Görev dağılım listesi açıklandı
     

    Haber: BMA

    AK Parti İl Başkanı Nurettin Doğanay tarafından yapılan görevlendirmeler sonrası; "Mazhar Bozoğlu-Siyasi Ve Hukuki İşler Başkanı, Suat Güner -Teşkilat Başkanı, Hatice Dinç -Seçim İşleri Başkanı, Taha Furkan Sönmezel - Tanıtım Ve Medya Başkanı, Zühtü Böçgün - Dış İlişkiler Başkanı, Hasan Kanca - Sosyal Politikalar Başkanı, Sinan Seymen - Yerel Yönetimler Başkanı, Zerrin Yavuz Açıkalın - Ekonomik İşler Başkanı, İbrahim Yılmaz - Sivil Toplum Ve Halkla İlişkiler Başkanı, Cemil Akay - Mali Ve İdari İşler Başkanı, Ramazan Zengin - AR-GE Başkanı, Selma Ünal - İnsan Hakları Başkanı, Hakan Özsoy - Çevre, Şehir Ve Kültür Başkanı, Mustafa Nuri Gürsoy - İl Sekreteri, Yakup Cüneyt Koparan - Teşkilat Başkan Yard., Ali İmran Çatana - Seçim İşleri Başkan Yard., Ahmet Uzunoğlan - Tanıtım Ve Medya Başkan Yard., Salih Aziz Ardıhan - Dış İlişkiler Başkan Yard., Emine Aydemir - Sosyal İşler Başkan Yard., Faruk Gören - Yerel Yönetimler Başkan Yard., Sabri Gökdemir - Ekonomik İşler Başkan Yard., Nur Kübra Hendekcigil - Sivil Toplum Ve Halkla İlişkiler Başkan Yard, Oğuzhan Özçelik - Mali Ve İdari İşler Başkan Yard., Kamil Özkan - Ar-Ge Başkan Yard., Nuray Malkoç - İnsan Hakları Başkan Yard., Özgür Arı - Çevre,Şehir Ve Kültür Başkan Yard., Nuri Teke - Yönetim Kurulu Üyesi, Duran Bayrak - Yönetim Kurulu Üyesi, Zeynep Karataş - Yönetim Kurulu Üyesi" olarak belirlendi.

    Anahtar Kelimeler: 11, Mart, 2018, Tarihinde, AK

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