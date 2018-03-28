Haber: BMA

AK Parti İl Başkanı Nurettin Doğanay tarafından yapılan görevlendirmeler sonrası; "Mazhar Bozoğlu-Siyasi Ve Hukuki İşler Başkanı, Suat Güner -Teşkilat Başkanı, Hatice Dinç -Seçim İşleri Başkanı, Taha Furkan Sönmezel - Tanıtım Ve Medya Başkanı, Zühtü Böçgün - Dış İlişkiler Başkanı, Hasan Kanca - Sosyal Politikalar Başkanı, Sinan Seymen - Yerel Yönetimler Başkanı, Zerrin Yavuz Açıkalın - Ekonomik İşler Başkanı, İbrahim Yılmaz - Sivil Toplum Ve Halkla İlişkiler Başkanı, Cemil Akay - Mali Ve İdari İşler Başkanı, Ramazan Zengin - AR-GE Başkanı, Selma Ünal - İnsan Hakları Başkanı, Hakan Özsoy - Çevre, Şehir Ve Kültür Başkanı, Mustafa Nuri Gürsoy - İl Sekreteri, Yakup Cüneyt Koparan - Teşkilat Başkan Yard., Ali İmran Çatana - Seçim İşleri Başkan Yard., Ahmet Uzunoğlan - Tanıtım Ve Medya Başkan Yard., Salih Aziz Ardıhan - Dış İlişkiler Başkan Yard., Emine Aydemir - Sosyal İşler Başkan Yard., Faruk Gören - Yerel Yönetimler Başkan Yard., Sabri Gökdemir - Ekonomik İşler Başkan Yard., Nur Kübra Hendekcigil - Sivil Toplum Ve Halkla İlişkiler Başkan Yard, Oğuzhan Özçelik - Mali Ve İdari İşler Başkan Yard., Kamil Özkan - Ar-Ge Başkan Yard., Nuray Malkoç - İnsan Hakları Başkan Yard., Özgür Arı - Çevre,Şehir Ve Kültür Başkan Yard., Nuri Teke - Yönetim Kurulu Üyesi, Duran Bayrak - Yönetim Kurulu Üyesi, Zeynep Karataş - Yönetim Kurulu Üyesi" olarak belirlendi.