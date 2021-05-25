Görev dağılımları belli oldu

Haber: N. Halid Altundal

İstifa eden Belediye Başkan Yardımcısı Feridun Yılmaz’ın yerine Bolu Belediye Meclisi Mayıs ayı toplantısında başkan yardımcılığına İYİ Partili Ahmet Yılmaz getirildi. Ahmet Yılmaz’ın başkan yardımcılığı görevine getirilmesi sonrası ise başkan yardımcılıklarına bağlı birimlerde de değişikliğe gidildi.

Belediye Başkanı ve Yardımcılarına bağlı birim müdürlükleri şu şekilde sıralandı:

Tanju Özcan: Özel Kalem Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğü Ve Su Kanalizasyon Müdürlüğü

Rasim Özdemir: Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, Halkla İlişkiler Müdürlüğü, Basın Yayın Birimi

Gülden Özaydın: Mali Hizmetler Müdürlüğü, Temizlik İşleri Müdürlüğü, Destek Hizmetleri Müdürlüğü, Veteriner İşleri Müdürlüğü, Satın Alma Birimi

İsa Özcan: Zabıta Müdürlüğü, Yazı İşleri Müdürlüğü, İşletme ve İştirakler Müdürlüğü, Hukuk İşleri Müdürlüğü

Asuman Şentürk Tekin: İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, Etüt ve Proje Müdürlüğü,

Ahmet Yılmaz: İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü, Muhtarlık İşleri Müdürlüğü, İtfaiye Müdürlüğü, İş Sağlığı ve Güvenliği Birimi, Araştırma ve Geliştirme Müdürlüğü