Görev, yetki ve sorumlulukları anlatıldı

Haber: Esra Öztürk

İlimiz Merkez İlçeye bağlı Mahalle ve Köy Muhtarlarının, kamu hizmetlerini mevzuata uygun olarak, etkin, verimli ve güvenli bir şekilde sunmalarını, sorunlarını en kısa sürede yetkili makamlara iletmelerini sağlamak amacıyla, Bolu Valiliği tarafından 2019 yılı Hizmetiçi Eğitim Programı uygulamaya başlandı.

Söz konusu hizmetiçi eğitim programının birincisi geçtiğimiz gün gerçekleştirildi ve muhtarlara yönelik yapılan eğitimde; Bolu Valiliği İl Mahalli İdareler Müdürlüğü tarafından Devlet Hiyerarşisinin Tanıtılması (Merkezi Yönetim, İl ve İlçe Yönetimi, Mahalli İdare Yönetimi), Türk Bayrağı Kanunu, Tüzüğü ve Yönetmeliği, 442 Sayılı Köy Kanunu, Köy İdareleri Hesap Talimatı, 4541 Sayılı Kanun ve ilgili Yönetmeliklerle Muhtar ve İhtiyar Meclisi/Heyeti üyelerine verilen görev, yetki ve sorumluluklar. ele alındı. Eğitimde ayrıca köy ve mahalle muhtarları tarafından düzenlenen ve onaylanan belgeler, 4483 Sayılı Kanunun Muhtarları ilgilendiren hükümleri, 3091 Sayılı Kanunun Muhtarları ilgilendiren hükümleri muhtarlara diğer mevzuatla verilen görev, yetki ve sorumlulukları ile Muhtar Bilgi Sistemi iş ve işlemleri hakkında sunum yapılarak gerekli bilgiler aktarıldı.