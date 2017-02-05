Haber: Ceylan Beykoz

Geldiği ilk günden bu yana tartışmaların göbeğine oturarak gündemden düşmeyen Kamu Hastaneler Birliği Tıbbi Hizmetler Başkanı Abdullah Danışman'ın görevine son verildi. Sağlık Bakanlığı tarafından görevden alınan Danışman'ın, görevden alınmasının nedenleri içinde FETÖ ile ilgili bir bağlantısının olup olmadığı ise bilinmiyor. ERCOŞKUN İŞLERİNİ YARIDA BIRAKTI Bolu Ak Parti Millevekili Ali Ercoşkun'un, Abdullah Danışman'ın görevden alındığını duyunca Avrupa'daki işlerini yarım bıraktığı öğrenildi. Ercoşkun'un haberi alır almaz Türkiye'ye dönerek Danışman hakkında Sağlık Bakanlığı ile temasa geçtiği edinilen diğer bilgiler arasında yer aldı.

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