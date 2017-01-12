Haber: Kasım ŞAHİN

FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik il genelinde devam eden soruşturmalar çerçevesinde, terör örgütüyle bağlantılı oldukları gerekçesiyle ihraç edilen memur sayısı 492’ye yükseldi. İhraçlara bakıldığında 139 personel ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü ilk sırada, İl Emniyet Müdürlüğü 106 personel ile ikinci sırada yer aldı.

OHAL Bürosu tarafından verilen bilgide halen hakkında soruşturması devam ettiği için 131 devlet memurunun açıkta olduğu ve yapılan itirazların değerlendirilmesi sonucu açığa alındıktan sonra göreve iade edilen devlet memuru sayısının ise 149’a ulaştığı ifade edildi.