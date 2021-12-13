Görevden dönen polislere yakalandı

Haber: Okay Özcan

Olay, saat 09.00 sıralarında Seben-Bolu yolunda meydana geldi. Seben ilçesinden Bolu istikametine giden bir hafif ticari aracın yolda zikzak çizerek ilerlemesini gören Seben ilçesinden görevden dönen iki polis, aracı durdurdu. Polisler, sürücünün şüpheli hareketleri üzerine kimliğini vermesini istedi. Polisler bu sırada araçta koltuk üzerinde pompalı av tüfeğini fark etti. Araçtan indirilen sürücüye polis memurları tarafından kelepçe takıldı ve araçta bulunan ruhsatsız olduğu belirlenen pompalı av tüfeği alındı. Jandarma bölgesi olması sebebiyle olay yerine jandarma ekipleri çağrıldı. Suat Ö. daha sonra olay yerine gelen jandarma ekiplerine pompalı tüfekle birlikte teslim edildi. Suat Ö. gözaltına alınırken, soruşturma başlatıldı