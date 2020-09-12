Göreve başladı



Haber: Erdal Tanrıverdi

Bitlis'in Hizan Kaymakamlığına atanan Bolu'nun Mudurnu eski Kaymakamı Muhammed İkbal Yelek görevine başladı.Kurum amirleri tarafından karşılanan Kaymakam Yelek, makamında misafirleri kabul etti. Kaymakam Yelek yaptığı açıklamada, "Kıymetli Hizanlı hemşerilerim, İçişleri Bakanlığımızın tensipleriyle Bolu'nun Mudurnu Kaymakamlığı görevimi ifa etmekteyken 10 Eylül 2020 tarihinde Hizan Kaymakamı olarak görevime başladım. Ülkemizin kadim ilçelerinden biri olan Hizan'da göreve başlarken sizlere hizmet etme fırsatına sahip olmanın bahtiyarlığı içerisindeyim. Tüm Hizanlı vatandaşlarımızı sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Kaymakamlık görevini ifa edeceğim süre içerisinde; vatandaş odaklı hizmet anlayışı gereği, kamu hizmetlerinin etkin, adil ve tarafsız bir şekilde vatandaşlarımıza en kolay ve hızlı bir şekilde sunulması çabası içerisinde olacağım. Görev yaptığım müddet içinde devlet millet bir bütün olarak hizmet etmek gayesi içerisindeyim. Tüm mesai arkadaşlarımla, kamu kurum ve kuruluşlarımızla, sivil toplum kuruluşlarımız ve basın mensuplarıyla, karşılıklı işbirliği ve koordinasyon anlayışı içerisinde, İlçemizin refah seviyesinin yükseltilmesi ve daha yaşanır bir ilçe olması yönündeki çalışmaların önceliğimiz olacağını belirtmek isterim. Bu duygu ve düşünceler ile tüm Hizanlı hemşerilerime sağlık ve huzur dolu günler dilerim" dedi.