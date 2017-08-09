Haber: Semih BAYKAL

Başkan Yardımcılığı görevini 16 Eylül 2015 tarihinden bu yana sürdüren Ekrem Çetinkaya, görevini bugün düzenlenen devir teslim töreni ile Bolu Belediyesi Fen İşleri eski Müdürü Necmi Arman’a devretti.

Başkan Yardımcılığı koltuğuna oturan Necmi Arman, 1965 yılında Bolu’da dünyaya geldi. İlk, orta ve lise öğrenimini Bolu’da tamamlayan Arman, Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Jeoloji Mühendisliği bölümünden mezun oldu. 1990-1996 yılları arasında özel sektörde görev alan Arman, 1996–2016 yılları arasında ise Bolu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’nde çeşitli görevlerde bulundu.